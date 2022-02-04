В Германии отказались использовать "Северный поток" как средство давления

Германо-российское энергетическое партнерство полезно обеим сторонам

Член парламентского комитета Бундестага по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил, что использование "Северного потока - 2" в качестве средства давления на Россию было бы "неумным решением" - как с точки зрения энергетики, так и с точки зрения политики.

"Использование энергоносителей как политического оружия было бы как раз тем, в чем правительство ФРГ и администрация США обвиняют Россию и за что грозят санкциями", - приводит слова парламентария ТАСС.

Контре при этом заметил, что германо-российское энергетическое партнерство полезно обеим сторонам.

"Запуск "Северного потока - 2" мог бы стать столь срочно необходимым сигналом разрядки", - резюмировал спикер.

"Северный поток - 2" проходит по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Он состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время газопровод уже построен и проходит сертификацию.

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