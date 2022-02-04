Кратковременный снег: чего ждать от погоды в Москве в пятницу

Атмосферное давление - около нормы
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в пятницу в Москве будет облачная погода с прояснениями.
"Местами кратковременный снег. Максимальная температура в Москве минус 3-5, по области минус 1- минус 6", - приводит прогноз РИА "Новости".
Как уточнил метеоролог, ветер ожидается слабый, северо-восточный, 1-6 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, это около нормы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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