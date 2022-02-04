Путин прилетел в Пекин

Президент России проведет переговоры с лидером КНР

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, передает РИА "Новости".

В программе визита два ключевых аспекта: переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине (начнется в 15:00 по Москве).

Ранее стало известно, что встреча Путина с Си Цзиньпином состоится до начала церемонии открытия ОИ.

Как рассказал прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и Китая будут носить полноформатный характер. На повестке дня - международная проблематика, основные направления двустороннего сотрудничества.

Обсуждаться будут в том числе переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.

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