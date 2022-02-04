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Почти сотня команд примет участие в соревнованиях по робототехнике в Москве

10:00
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Соревнования пройдут с 17 по 20 февраля

В российской столице пройдут региональные отборочные соревнования "First Robotics Championship — Москва 3.0", участие в которых примут почти 100 команд. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.
Сергунина рассказала о победах учеников детских технопарков Москвы в конкурсах

Соревнования пройдут с 17 по 20 февраля 2022 года на ВДНХ. Участниками станут в том числе представители московских детских технопарков. Соревнования будут проходить в четырех направлениях. Первые три — это программы First Lego League для детей в возрасте от четырех до 16 лет: Discover, Explore и Challenge. Их участники занимаются наукой, техникой, инженерией и математикой, решая реальные задачи с помощью игрового обучения.

Кроме того, в 2022 году пройдут состязания в новом направлении — First Tech Challenge. Это программа для развития научных, инженерных и технологических навыков у детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, имеющих более серьезные разработки в области робототехники.

Сначала участникам предстоит защитить проекты, а затем продемонстрировать возможности своих роботов. Оценивать разработки будут опытные эксперты из шести регионов страны.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, добавил, что в 2022 году конкурсные задания посвящены грузовым перевозкам. По его словам, участники соревнований представят уникальные разработки, презентуют их, а также продумают стратегию поведения своих роботов в автономном и управляемом режиме во время соревнований на игровом поле.

Как рассказала Наталья Сергунина, победители примут участие в Национальном чемпионате по робототехнике. Оба состязания проводятся в рамках международной программы First, сообщает АГН "Москва".

В январе в Москве определили призеров десятого Открытого чемпионата "Московские мастера". Он проходил по высоким международным стандартам World skills.

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