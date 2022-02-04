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Верховный суд запретил садиться за руль после приема корвалола

09:58
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Суд отклонил иск водителя, лишенного прав после приема корвалола

Верховный суд России поставил точку в спорах о том, можно ли садиться за руль автомобиля после приема корвалола. Поводом для рассмотрения этого вопроса стал иск мужчины, который сел за руль после приема лекарства и лишился водительских прав.

В материалах дела говорится, что сотрудники ГИБДД остановили истца, когда он не пропустил пешеходов, и проверили его на состояние опьянения. Медосвидетельствование выявило у него следы психотропного вещества – фенобарбитала из группы барбитуратов. Мужчину лишили прав, поскольку правила освидетельствования не устанавливают порог концентрации и не учитывают цели приема лекарств.

Мужчина с этим не согласился и обратился в Верховный суд. По его мнению, отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит праву на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Суд с мнением мужчины не согласился и отклонил иск, пишет РИА Новости. В решении подчеркивается, что законодательство запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, в том числе и в результате приема разрешенных лекарств.

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