На стройке в Москве нашли немецкую авиабомбу

Снаряд вывезли на подмосковный полигон, чтобы обезвредить

При проведении земляных работ на строительной площадке на северо-западе Москвы был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"Авиационная бомба немецкого производства SD-50 вывезена для дальнейшего обезвреживания на подмосковный полигон", - уточнил собеседник агентства.

Сообщается, что снаряд нашли на улице Летная в районе Покровское-Стрешнево в 350 метрах от жилых домов.

В МЧС добавили, что обезвреживание провел пиротехнический расчет Центра по проведению операций особого риска "Лидер".

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