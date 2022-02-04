ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На стройке в Москве нашли немецкую авиабомбу

10:03
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Снаряд вывезли на подмосковный полигон, чтобы обезвредить

При проведении земляных работ на строительной площадке на северо-западе Москвы был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Шестеро пострадали при взрыве снаряда под Екатеринбургом

"Авиационная бомба немецкого производства SD-50 вывезена для дальнейшего обезвреживания на подмосковный полигон", - уточнил собеседник агентства.

Сообщается, что снаряд нашли на улице Летная в районе Покровское-Стрешнево в 350 метрах от жилых домов.

В МЧС добавили, что обезвреживание провел пиротехнический расчет Центра по проведению операций особого риска "Лидер".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Разминирование
Разминирование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.