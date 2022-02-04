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Президент Франции посетит Россию 7 февраля

10:17
  • пятница
  • 04 февраля 2022

В Кремле рассказывали о проработке личной встречи Владимира Путина и Эмманюэля Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Россию в понедельник, 7 февраля. Об этом рассказали в Елисейском дворце.
Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

В планах французского лидера также значится поездка на Украину. Макрон отправится в Киев во вторник, 8 февраля, сообщает Agence France-Presse.

31 января Владимир Путин обсудил с Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине. Президенты России и Франции поговорили по телефону, подняли также тему гарантий безопасности. Лидеры двух государств договорились оперативно проработать возможность личной встречи.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь 1 февраля заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона не исключена, однако "пока это еще не решено".

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