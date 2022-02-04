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Глава Еврокомиссии заявила о невозможности убрать "Северный поток - 2" из списка санкций

10:38
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Политик обвинила Россию в военном давлении на Украину

Запуск российского трубопровода "Северный поток — 2" будет зависеть от позиции Москвы. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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По словам европейского политика, Россия "оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия" на Евросоюз. По этой причине "Северный поток — 2" нельзя исключать из санкционного списка, заявила глава ЕК в интервью Handelsblatt.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что ФРГ готова к "спектру" санкций против России. По ее словам, "при новой агрессии будет доступен спектр наших ответов, включая "Северный поток — 2".

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG тем временем учредил на территории Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH — это требование было выдвинуто европейским регулятором для продолжения процедуры сертификации трубопровода.

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