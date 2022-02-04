Посол России оценил шансы на отставку Джонсона

Британский премьер находится в центре скандала

Посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал в беседе с РИА "Новости" о перспективе отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее политика раскритиковали за участие в вечеринках в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Скотленд-Ярд начал расследование. Сам Джонсон извинился, но заявил при этом, что не намерен покидать свой пост.

"Джонсон объявил, что он остается по крайней мере до 2029 года, и я охотно в это верю, потому что британские собеседники, с которыми я встречался в последние дни, считают, что он этот кризис переживет, это далеко не первый его кризис", - заметил Келин.

Дипломат добавил, что Британия нуждается в харизматичном лидере, который "работает по-крупному".

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