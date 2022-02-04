Биолог рассказал о роли вирусов в борьбе с устойчивостью к антибиотикам

Невосприимчивость бактерий к антибиотикам становится серьезной проблемой

Развитие у бактерий устойчивости к антибиотикам затрудняет лечение многих заболеваний. Есть препараты, которые в перспективе могли бы заменить антибиотики. Об этом рассказал вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Эксперт пояснил, что речь идет о вирусах бактерий – бактериофагах. Они пока применяются в очень ограниченном количестве К бактериофагам у бактерий, – устойчивость возникает очень медленно, поэтому эту группу препаратов надо развивать.

В России уже имеются производства таких бактериофагов, отметил Нетесов в интервью радио Sputnik. Например, их производят в Уфе, на заводе при одном из институтов.

Бактериофаги — это вирусы, заражающие бактериальные клетки, предотвращающие их размножение и вызывающие гибель. Бактериофаги могут избирательно устранять только те бактерии, которым они соответствуют, при этом не повреждая нормофлору или человеческие клетки. Этих инфекционных агентов можно использовать для уничтожения "супербактерий", стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

При лечении вирусных инфекций следует помнить: вирусы резистентны к антибиотикам. При коронавирусе могут развиваться вторичные бактериальные инфекции, однако главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина подчеркнула, что самолечение антибиотиками недопустимо.

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