В Сирию прибыл отряд из шести военных российских кораблей

Он находится на рейде порта Тартус

В Сирию прибыл отряд больших десантных кораблей ВМФ России. Суда завершили переход вокруг Европы, преодолев более шести тысяч морских миль, чтобы принять участие в масштабных манёврах. Сейчас они находятся на рейде порта Тартус. Там они пополняют запасы топлива и продовольствия.

На рейде порта Тартус - патрульный корабль. На мачте поднят сирийский флаг. Это давняя морская традиция - при заходе в порт в знак уважения поднимать флаг принимающей стороны. В порту Тартус находится пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России, поэтому здесь наши моряки чувствуют себя практически как дома.

Позади - почти 6000 морских миль. И вот у берегов Сирии - 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и "Калининград". Путь был неблизким и непростым - вокруг Европы в восточную часть Средиземного моря.

"Несмотря на штормовые условия, корабли и личный состав экипажей проявили лучшие свои морские качества. Поэтому переход прошел очень удачно", - заявил Фёдор Виновозов, заместитель командира отряда кораблей.

У причальной стенки - большой десантный корабль "Петр Моргунов". Несмотря на особенности службы, рацион экипажа не отличается от того, что и на суше. Молоко, яйца, соки, растительное масло, овощи и фрукты - все самое свежее и точно в назначенное время доставлено под погрузку.

Загрузка на борт продуктов и питьевой воды занимает всего несколько часов и практически следом в бухту заходит БДК "Георгий Победоносец".

Пункт материально-технического обеспечения "Тартус" был создан еще в 70-е годы прошлого века. И был фактически форпостом советского флота в этом регионе. Потом наступило безвременье 90-х. В 2016 году для пункта МТО Тартус началась новая история. Теперь здесь большая закрытая акватория с новейшим причалами и береговыми системами жизнеобеспечения кораблей. Службу здесь проходят контрактники и офицеры со всей России. До дома кому-то 2, кому-то 3, а кому-то и 7 тысяч километров.

"Конечно, сначала все новое, интересно. А через какое-то время, недели через 2-3, начинается тоска по Родине, тоска по близким. Ну, у нас есть здесь переговорный пункт, где можно пообщаться с родными", - рассказал Алексей Дубошей, заместитель командира оперативного командования в дальней оперативной зоне.

Тем временем пришедшие в восточное Средиземноморье корабли готовятся принять участие в масштабных учениях. Они начнутся в ближайшее время в акватории морей, прилегающих к территории России, а также в стратегически важных районах мирового океана. Всего в маневрах примут участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram