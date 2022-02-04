В Уфе СК начал проверку после нападения собак на школьника

Бездомные животные держат в страхе весь город

В Уфе Следственный комитет инициировал проверку после нападения стаи бродячих собак на школьника. Мальчика спас дворник, который оказался рядом и успел вовремя отогнать псов. Это уже не первый случай, когда беспризорные животные набрасываются на людей. По словам жителей, бездомные собаки держат в страхе весь город.

У старшего дворника Сергея Артемьева работы невпроворот. А этой зимой пришлось примерить на себя еще и роль спасателя. Стая бродячих собак набросилась на школьника, который возвращался домой. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок спасается бегством. За ним - около двух десятков бродячих псов. Сергей успел вовремя среагировать.

"Я подбежал, лом взял. Цель была кинуть его и напугать собак, чтобы они разбежались. Крикнул: "Пошли вон!" Лом кидаю. Как раз мальчик подбегает, он через лом перепрыгнул. За меня спрятался. И я тогда лопату взял и помахал, чтобы они испугались", - рассказал Сергей Артемьев, старший дворник.

Ребенок испугался еще сильнее. Амир Садретдинов и сейчас боится вспоминать, как его окружила стая: "Я остановился, чтобы они прошли мимо, 2-3 собаки прошли мимо, а остальные начали гавкать и побежали за мной, мне пришлось убегать. Меня спас дворник Сергей, и я ему очень благодарен".

Местные жители в один голос твердят: проблема существует давно. Стаи бродячих собак в Уфе держат в страхе целые районы. Теперь люди собирают подписи и требуют отловить псов с городских улиц.

"Они бегут с Гурьевки. Здесь везде мусорки: вот здесь ящики стоят, там ящики стоят, а если голодные собаки, что им делать? Они не только на ребенка, они и на взрослого накинутся", - говорит консьержка Любовь Урусова.

Видео, где за ребёнком гонятся бродячие собаки, облетело все соцсети. Попало и к правоохранителям. Следственный комитет уже начал проверку. Будет дана оценка работе должностных лиц, которые обязаны следить за бездомными животными. Тем временем, ответственные организации уверяют, что собак уже отловили.

"Они в приюте. Выпускать не собираемся. Мы всем будем искать дом, социализировать", - сообщила Альбина Долматова, директор ООО "Актив".

После участившихся в последние месяцы случаев нападения бездомных собак на людей в разных регионах Следственный комитет поручил законодателям доработать порядок обращения с бродячими животными. Ужесточить ответственность за надзор. Дворники-спасатели есть не в каждом городе.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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