В Екатеринбурге завели дело из-за пририсованных к картине глаз

Злоумышленник вычислен

Полиция возбудила уголовное дело из-за порчи картины ученицы Казимира Малевича на выставке в Ельцин Центре.

Инцидент произошел еще 7 декабря 2021 года, но известно о нем стало только в середине января. Неизвестный пририсовал шариковой ручкой глазки на картине Анны Лепорской "Три фигуры".

Стоимость полотна составляет 75 миллионов рублей. Реставрационные работы обойдутся в 250 тысяч рублей.

Дело расследуется по статье "Вандализм". Нарушителю грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, исправительные работы сроком до года или до трех месяцев ареста.

По информацииtelegram-канала Mash, злоумышленник задержан. На допросе вел себя агрессивно.

"В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе", - заявил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram