"Машины-котлеты" и бездорожье: Самара утонула в сугробах

Даже лавочки оказались в снежном плену

Сильные снегопады прошли сразу в нескольких российских регионах. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС призывают жителей отказаться от дальних поездок. Жёлтый уровень погодной опасности действует в Ульяновске. А на улицах Самары - рекордные сугробы. По прогнозам, в ближайшие дни выпадет полуторамесячная норма осадков.

Снег не останавливается уже несколько дней. Дворы превратились в ловушку для автомобилистов. Ни заехать, ни выехать, не припарковаться.

- Все, просто все под огромными сугробами снега. Машины превратились просто в какие-то котлеты снежные.

Буксуют автобусы и перекрывают движение на дорогах. Не просто и пешеходам. На тротуарах вязкая снежная каша. Такая прогулка - настоящее испытание для нервной системы.

Неприятных ощущений добавляет и промозглый ветер. А ещё температурные качели. Когда на термометрах ноль, снег становится тяжелым, а под ним - лед. Высота сугробов в Самаре уже превысила 62 сантиметра. Под толстым слоем снега не видно даже детских площадок. В снежном плену оказались лавочки.

Этот снегопад в Самаре станет рекордным, обещают синоптики. Всего за несколько дней выпадет полуторамесячная норма осадков.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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