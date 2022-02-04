Чижов: Россия никогда не занималась провокациями

Постоянный представитель России при ЕС отверг обвинения Запада

В подготовке нового фейка на тему мифического вторжения России на Украину Вашингтон, скорее всего, опирался на собственный опыт. Так в нашем посольстве в США прокомментировали голословные обвинения со стороны Госдепа. Там заявили, что российские спецслужбы якобы планируют снять видеоинсценировку, чтобы использовать её как повод для вооруженной агрессии. При этом сам Вашингтон занимается переброской войск в страны ЕС, провоцируя Киев.

Вот уже который месяц Вашингтон говорит о скором вторжении России на Украину. США и союзники подготовили санкции и каждый день грозят Москве новыми последствиями. Однако доказательств подготовки атаки мир так и не видел. И вот Пентагон делится сенсационной новостью.

"У нас есть информация о том, что Россия, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. Одним из вариантов является то, что российские власти, как мы думаем, планируют инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории России или русскоговорящего населения, чтобы тем самым обосновать свои действия", - заявил Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона.

Москва, заявляет Джон Кирби, готовит что-то вроде компьютерной графики высокого качества, с бутафорской кровью и актёрами, чтобы этим оправдать последующий марш-бросок на Киев. Обвинения тут же подхватывают в Госдепе. Но даже у американской прессы есть вопросы.

"У вас есть доказательства в пользу того, что этот пропагандистский фильм действительно снимается?" – спросил журналист Мэтт Ли.

"Это информация от разведки. Секретная информация, которую мы решили обнародовать!" – ответил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Хорошо. Но где она, эта информация?" – поинтересовался Мэтт Ли.

"В смысле где? Я только что ее озвучил", - возмутился Нед Прайс.

"Нед, вы выступаете с крайне серьезными обвинениями. И то, что вы просто об этом сказали - это не доказательства. Мне очень жаль", - заключил журналист.

Представитель Госдепа в ответ только в недоумении поднимает брови. Но мир прекрасно помнит, как США уже проворачивали подобный трюк. И не единожды. В 2003 году госсекретарь Колин Пауэлл тряс пробиркой со стиральным порошком перед Совбезом ООН - и этого стало достаточно для вторжения в Ирак. Позже - и об этом напомнил CNN постпред России при ЕС - подобные технологии применялись в Сирии.

"Это что-то похожее на операции под ложным флагом, которые проводили западные страны и некоторые псевдо-НПО в Сирии какое-то время назад, когда ответственность за предполагаемые химические атаки возлагалась на сирийское правительство, однако на деле их осуществляли противники властей. Я могу заверить вас, что Россия никогда ничем подобным не занималась", - прокомментировал представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Шокирующим доказательством беспричинной агрессии" назвали несуществующий ролик и в Лондоне. С таким заявлением выступила глава британского МИД. Но это не удивительно. Пресловутое "хайли лайкли" в Британии давно используют как весомый аргумент в свою пользу.

Зато реальную угрозу обострения ситуации на юго-востоке Украины Запад по-прежнему "не замечает". Киев, по данным ДНР, перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч военнослужащих. И продолжает стягивать военную технику. В том числе и полученную от западных союзников. На Украину уже поставлены противотанковые и зенитные ракетные комплексы, гранатометы, боеприпасы. Но киевским властям и этого мало. Накануне в посольства ряда западных стран поступили новые списки с перечнем требуемого вооружения - с пометкой "срочно".

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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