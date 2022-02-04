Зимние Игры-2022: в Пекине готовятся зажечь Олимпийский огонь

Церемония открытия начнется в 15:00 МСК

Соревнования в олимпийском Пекине уже начались. И первую радость болельщикам принесли наши хоккеистки. В матче группового этапа они одержали победу над командой из Швейцарии. Россиян считают фаворитами предстоящих игр в фигурном катании и мужском хоккейном турнире. А за происходящим сейчас в Китае следят даже из космоса.

До старта 24-х Зимних Игр остаются считанные часы. В тех условиях, с которыми приходится сталкиваться организаторам, победой является хотя бы тот факт, что, несмотря на строгие антиковидные меры, специальную систему так называемых пузырей и ежедневные ПЦР-тесты, Олимпийский огонь сегодня всё же будет зажжён.

От России в играх примут участие 212 спортсменов. Это третья по численности делегация после США и Канады. Нашу сборную считают фаворитом в фигурном катании и мужском хоккейном турнире. После первого дня соревнований уже есть и первые победы. Российская женская хоккейная сборная обыграла Швейцарию со счётом 5:2. Наши фигуристы после короткой программы пока вторые в командном турнире. Впрочем, отчаиваться рано - впереди ещё произвольная программа и одиночные прокаты девушек. На Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей. 15 дисциплин и 7 видов спорта. Как и в Токио, у каждой сборной будет по два знаменосца. Флаг Олимпийского комитета России понесут хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

"Передаю олимпийский привет! Болейте, переживайте, поддерживайте нас! Ваше внимание и поддержка нам очень важны!" – говорит российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров Ольга Фаткулина.

Поддержка для наших спортсменов сейчас важна как никогда. Это вторая подряд зимняя Олимпиада, на которой не будет звучать гимн России, а в честь медалистов не поднимут наш флаг. Атлеты выступают под знамёнами ОКР. В соцсетях снова запускается хештег #ROCyouagain, где одновременно обыгрывается одноимённая песня группы Queen и аббревиатура Российского олимпийского комитета. В интернете набирают популярность ролики в поддержку акции "Верим в Россию - вместе мы сила". Напутственные слова для спортсменов приходят даже из космоса.

"Совсем скоро весь мир с замиранием сердца будет следить за спортивными баталиями в зимнем Пекине. Болеть и переживать за своих спортсменов! Мы тоже не останемся в стороне и будем болеть за вас и следить за вашими выступлениями", - говорит космонавт Антон Шкаплеров.

"Хотим пожелать всем успехов, побед и новых рекордов! Пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны, и мы всегда будем помнить, с какими флагами вас будут встречать по возвращении на родину!" – говорит космонавт Петр Дубров.

Церемония открытия 24-х зимних игр начнётся в 3 часа дня по московскому времени. Китай к этой Олимпиаде готовился почти 7 лет и намерен сделать всё, чтобы праздник спорта получился ярким и запомнился всем - и спортсменам, и болельщикам.

Александра Сергомасова, Филипп Швырёв. "ТВ Центр".

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