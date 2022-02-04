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Путин назвал беспрецедентными отношения России и Китая

11:21
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Они развиваются в духе дружбы

Владимир Путин сегодня прибыл в Пекин. В китайской столице президент проведёт один день. Однако программа визита более чем насыщенная.

В 15:00 по московскому времени Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр. Но сначала - переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На эту встречу российский президент направился сразу из аэропорта.

Си Цзиньпин поприветствовал гостя по-русски. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также намерены согласовать подходы к решению ключевых мировых проблем. По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин выступят с совместным заявлением.

Кроме того, запланировано подписание полутора десятков двусторонних документов - межправительственных, межведомственных и коммерческих, в том числе по вопросам поставок газа.

"Прежде всего, хотел поблагодарить за приглашение на открытие Олимпийских игр. Мы знаем не понаслышке, что это огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали её блестяще, как всегда это у вас происходит при подготовке таких крупных мероприятий. Наши посещения во время открытия Олимпиад стали в известной степени стали традицией. Уверен, что наши спортсмены выступят достойно – и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках. Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно – в духе дружбы, стратегического партнёрства. Они приобрели действительно беспрецедентный характер", - заявил Путин.

/ "ТВ Центр"

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