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Бикович, Орейро и другие иностранцы, которых стали своими в России

13:50
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Эти зарубежные актеры стали невероятно популярны в нашей стране

Как Гойко Митич стал любимым индейцем всех советских детей? И как живёт сегодня Вероника Кастро, которая стала родной для миллионов граждан рухнувшего Советского Союза? Зачем Наталье Орейро российское гражданство? И что нужно сделать иностранному артисту, чтобы стать кумиром в России? Подробнее - в нашем тексте.

Гойко Митич

Гойко Митич по национальности серб, но большую часть жизни прожил в Германии. Однако для российского зрителя актёр навсегда останется индейцем, благородным и сильным: "Большой Змей, сын Ункаса, вождя могикан".

"Во время съёмок фильма об индейцах ему самое сложное было это раскуривать бесконечные трубки мира, потому что он настолько был поборником здорового образа жизни и никогда не курил, и это для него был самый тяжёлый трюк. А все остальные трюки, кстати, он всегда выполнял сам" - рассказывает киновед Наталия Примакова.

 

И это неудивительно, ведь начинал в кино Гойко Митич именно как каскадёр. Это потом его совершенную физическую форму заприметили режиссёры и решили: кому, как не такому мужчине, играть полуобнажённого Чингачгука.

"Может быть, во многом Гойко Митич повлиял на то, что я стал артистом и с этого времени пыхчу, пытаюсь отжиматься, подтягиваться. Вяло", - рассуждает актер Дмитрий Нагиев.

Актёра так полюбили у нас в стране, что его имя даже не раз упоминали в песнях. Например, у Сергея Трофимова: "А индеец, Гойко Митич, всех ковбойцев обманул, и куда-то спрятал золото Макены". Или у группы "Ленинград": "Я люблю только вестерн и китч, привет тебе, Гойко Митич!"

Гойко Митич не раз бывал у нас в стране. А в 2019 году даже снялся в российском фильме "Балканский рубеж".

"Я так с опаской на это всё смотрю. Потому что актёр, которому за 70, - это такая сложная всегда история. А в итоге оказалось, что это очень бодрый, весёлый, физически просто нереально развитый человек со светлой головой. Просто прекрасный актёр. И я в него влюбился, честно", - говорит режиссер Андрей Волгин.

Образы индейцев, созданные актёром, оценили даже сами индейцы. Фильмы с его участием показали в резервациях. Позже Митич оказался в гостях у индейцев, соблюдавших древние традиции. И они рассыпались в комплименты. Все удивлялись, как бледнолицый европеец создал такие правдивые образы их предков.

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Милош Бикович

Ещё один наш любимый иностранец - Милош Бикович. На всю страну актёр прославился, когда сыграл в фильме "Холоп" режиссёра Клима Шипенко.

"Я думаю, что общее - это то, что мы оба, я так думаю, стараемся быть сегодня лучше, чем вчера, и завтра лучше, чем сегодня. Вот. А про остальное... Ну, я надеюсь, что больше общих чертей нет. Так как он мажор, он немножко мерзкий. Он эгоцентричный, избалованный. Я надеюсь, что на этом наша схожесть заканчивается", - рассуждает Бикович о своем герое.

 

Сегодня Милош Бикович уже и не иностранец, а полностью наш. В 2021 году актёр получил российское гражданство.

"Какая радость для русских и сербов. Две родины", - заявил он тогда.

И это объяснимо. Ведь в России он играет намного чаще, чем в Сербии. Даже изобразил на экране кумира советской эстрады Муслима Магомаева.

"Послушайте, когда человек, иностранец, настолько может попасть в менталитет, показать русского человека, сыграть его, фактически стать им, то его, это наша душа, мне кажется, с распростёртыми объятиями: "Ты же наш", - сразу хочется сказать. "Ты наш!", - говорит певец Алексей Воробьев.

Актёр так вписался в отечественную кинотусовку, что многие уже и не вспоминают, о его национальности. Раньше Милошу мешал акцент. Его переозвучивали. В каждом фильме он говорил новым голосом. Но со временем Бикович напрактиковался в русском языке и теперь говорит с экрана всё чаще своим голосом.

"Так он уже прижился. Он огромная звезда в России. Ему уже не надо приживаться, ему уже надо просто переезжать сюда. В принципе, даже можно работать на весь мир сразу. Переезжать даже необязательно. Переезжать - это я из своих соображений. Чтобы мы чаще виделись", - говорит Клим Шипенко.

Пока же Милош живёт на две страны. В Белграде играет в театре, а у нас снимается в кино. А вот встречаться актёр, похоже, предпочитает с русскими девушками. В его возлюбленных ходили модель Саша Лусс, актриса Аглая Тарасова, танцовщица Арина Волошина. Но никто из них надолго рядом с сербским мачо не задержался. Пока 34-летний актёр ходит в завидных холостяках.

***

Барбара Брыльска

Есть у россиян одна традиция - каждый год 31 декабря они смотрят по телевизору фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Благодаря этой комедии мы узнали и полюбили Барбару Брыльску. Теперь польская актриса прочно ассоциируется у нас с новогодней ёлкой и заливной рыбой. Эльдар Рязанов долго не мог найти актрису на главную роль. Пробовал и Алису Фрейндлих, и Светлану Немоляеву, и Людмилу Гурченко. Всё не то. А потом, увидев на экране Брыльску, режиссёр понял: вот она, его Надя.

"Выбор Рязанова был в этом отношении очень точный, потому что она была особенная. То есть прямо настолько выделялась, что можно было бы поверить, что герой вот так вот может за одну ночь взять и поменять свою судьбу", - говорит режиссер Андрей Кравчук.

 

Актриса хорошо говорила по-русски, но с большим акцентом, поэтому неудивительно, что её переозвучили. Свой голос Барбаре подарила Валентина Талызина. 

"Сначала я думала, что буду играть учительницу польского языка. А где-то начальство сказало: "Зачем нам польский язык? Она будет учительницей русского языка". А поскольку русского языка, мой акцент - я не могла ни говорить, ни петь, ни так далее. И Талызина это сделала прекрасно", - вспоминает сама Брыльска.

До "Иронии судьбы" Барбара Брыльска много снималась у себя в Польше, причём частенько в довольно откровенных фильмах. А вот после съёмок у нас её карьера на родине застопорилась.

"Барбара Брыльска испортила себе карьеру в Польше тем, что снялась в картине "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Я знаю об этом. Её, в общем, чуть ли не первую актрису Польши большинство зрителей вычеркнуло из списка своих любимых актрис", - рассказывает актер, режиссер Игорь Угольников.

Сегодня 80-летняя Брыльска тихо и скромно живёт в пригороде Варшавы, занимается огородом и с удовольствием возится с внуками.

***

Наталья Орейро

Уругвайская актриса Наталья Орейро с недавних пор стала россиянкой. Она тоже получила российское гражданство.

"Я думаю, что её очень многие любят. Её очень многие любят в России. У неё армия поклонников. Видимо, они счастливы, что Наталья - гражданка России", - говорит актриса Алика Смехова.

Наташа стала родной для наших соотечественников больше двадцати лет назад, когда сыграла в сериале "Дикий ангел", и им засматривалась без преувеличения вся страна.

 

"Очень интересный, смешной сериал. Цепляла всегда главная героиня. Интересно было смотреть за их отношениями с Иво. Да, я помню", -вспоминает актриса Елена Борщева.

Наталья Орейро не только играла в сериале как актриса, но и сама исполняла все песни. Это ей так понравилось, что она зарядила серьёзную музыкальную карьеру и получила, кстати, немало премий. Не раз приезжала Наталья с концертами и в нашу страну. И всегда её тут принимали на ура.

"На родине она уже не настолько популярная. Её любят и помнят в России, и основной заработок её в России" - полагает киновед Наталия Примакова.

Ну тогда неудивительно, что Орейро попросила наше гражданство.

"Возможно, из-за налогов. Я не знаю. Ну, может быть, действительно хотят стать русским. Почему нет? Это хорошо. У нас прекрасная страна, замечательные города. Я сам русский изначально. Чего плохого-то? Хорошо", - шутит Гарик Харламов.

Наталья планирует и дальше активно выступать у нас в стране. Хочет подружиться с нашими звёздами и даже с кем-нибудь спеть дуэтом. По слухам, она выбрала для этого Анастасию Волочкову.

"Знаете, когда эстрадный исполнитель с эстрадным, ну, соответственно, шоу-бизнес с шоу-бизнесом, именно в вокальном исполнении создают дуэты, то это вроде как уже становится ординарным и обыденным. А вот когда представитель, скажем так, вокального искусства и танцевального вместе с вокальным, это уже некое другое объединение. Совершенно непохожее на других", - рассуждала сама Волочкова.

Русский народ самый преданный в мире. Если смотреть один фильм 31 декабря - то в течение сорока лет. Если помнить "Дикий ангел" - то навсегда, и радоваться каждый раз, как в первый, когда Орейро вновь начинает запевать.

***

Вероника Кастро

Но никакой "Дикий ангел" не сравнится с ажиотажем при выходе на наши экраны мексиканского сериала "Богатые тоже плачут". Во время эфира улицы просто вымирали. Все как один наблюдали за перипетиями в жизни Марианны.

Именно после этого сериала в России родилось несметное количество девочек Марианн и даже несколько мальчиков Луисов Альберто. А выражение "богатые тоже плачут" бесповоротно вошло в наш обиход.

"Конечно, когда мы увидели такую девушку на экранах, она разительно отличалась, ещё раз говорю, от нашего кино, от нашей всей истории. И эти все жизненные истории, не социальные, а жизненные: интриги, провокации, подставы - вот это всё в сериалах она передала", - рассказывает актер Александр Пятков.

 

Веронике Кастро, исполнительнице главной роли, тогда было 27 лет. Вряд ли она ожидала, что самый громкий успех у неё случится в далёкой заснеженной России. Наверное, девушка сильно удивилась, когда её пригласили в нашу страну, причём на самом высшем уровне.

"Она же единственная, по-моему, сериальная героиня, которую встречал у трапа самолёта сам президент страны. Её же встречал Борис Николаевич Ельцин, по-моему, и я даже помню кадры новостей, как он ей накидывал на плечи павлопосадский платок", - вспоминает киновед Примакова.

Через несколько лет у нас показали сериал "Дикая Роза" с участием Вероники. Но на этот раз зрители были уже не так благосклонны к актрисе. Многим было смешно наблюдать, как 35-летняя Кастро изображала из себя юную пацанку, с трудом пытаясь перелезть через забор.

Не так давно она заявила об окончании кинокарьеры. Актриса владеет несколькими салонами красоты и магазинами и прекрасно выглядит в свои 69 лет. У Вероники Кастро есть взрослый сын, при этом она никогда не была замужем. Так и не нашла личное счастье, в отличие от своих героинь.

Ну что ж, богатые тоже плачут.

***

Вилле Хаапасало

Вилле Хаапасало действительно финн. И в фильме "Особенности национальной охоты" сыграл тоже финна. При этом выпускник Ленинградского института культуры прекрасно говорил по-русски.

"Он всегда хорошо говорил по-русски. Ощущение, что он плохо говорил по-фински. Потому что он по-фински только говорил... Ругался только матами по-фински. А всё остальное он знал по-русски", - рассказывает актер Семен Стругачев.

На съёмках Вилле сразу вписался в компанию наших актёров и все национальные особенности, в том числе и что касается горячительных напитков, разделял по-взрослому.

 

"Он даже не спорил. Если надо бежать за бутылкой, то первый побежит Вилле. Потому что он был самый молодой и самый активный в этом смысле. Он хотел нам всем понравится", - говорит Стругачев.

После Вилле снялся ещё не в одном нашем фильме. Например, в "Кукушке", которая получила много хвалебных отзывов. Или в трилогии "Любовь в большом городе", которая получила много критики.

Хаапасало так полюбил нашу страну, что даже остался тут жить. Он рекламировал наш автопром, вёл передачи на телевидении, участвовал в "Танцах на льду". Актёр даже развёлся с финской женой и закрутил серьёзный роман с актрисой Тиной Баркалае, которая родила ему сына.

"Ну, знаете, простой финский парень. Добряк, очень обаятельный. Любит выпить, как и все русские. Ну, такой, знаете, душевный человек. А это очень близко русской нации. Поэтому, конечно, его принимают за своего все", - объясняет певец Александр Малинин.

Но в последнее время Вилле почти не снимается и всё чаще навещает Финляндию. Он построил там загородный дом в лесу с тремя саунами, где любит отдохнуть от городской суеты. А ещё открыл у себя на родине кафе.

"Его сейчас так не приглашают в кино, как его приглашали лет десять, а может, восемь назад. Тогда это всё было как бы в новинку. Ну, поэтому у каждого своё дело. У него дело, наверное, сейчас в Финляндии. И слава богу. Я даже чего-то с акцентом заговорил", - шутит Стругачев.

Впрочем, в России осталось немало национальных особенностей. Так что у Вилле есть все шансы вернуться в кино.

***

Миклош Калочаи

Миклоша Калочаи полюбили в нашей стране после фильма "Отпуск за свой счёт". Многие девушки на месте главной героини без сомнения выбрали бы доброго и обаятельного Миклоша, а не эгоистичного красавца Костолевского.

"У него там очаровательные черты лица. Вот эти какие-то огромные глаза с грустью, которыми он смотрел, которые смотрели с экрана на всех женщин Советского Союза. Обаятельная улыбочка с ямочками. Это всё, конечно, покоряло. И, в общем, мне кажется, ему и играть не надо было. Ему было достаточно улыбнуться, и уже женские сердца таяли", - рассуждает киновед Примакова.

 

А вот в Венгрии фильм прошёл незамеченным. К тому же его сильно порезали, убрали закадровый текст и музыкальное оформление. Даже сын Миклоша Калочаи ни разу не видел "Отпуск за свой счёт".

"Нет, никогда об этом фильме не слышал, пока вы не рассказали. Но как только я о нём узнал, сразу попробовал найти этот фильм в Интернете. Но там только маленький отрывок на русском языке, поэтому я ничего не понял.

Но тем не менее, очень хотелось бы посмотреть, потому что любопытно посмотреть на отца в кино", - говорит Кристоф Калочаи.

После премьеры картины больше никто из наших зрителей не видел Калочаи на экранах. Многие вообще ничего не знают об актёре. Увы, его давно нет в живых. Миклош скончался в 1991 году от сердечного приступа. Ему было всего 40 лет.

***

Игорь Кеблушек

Мистера Икс в фильме 1982 года "Принцесса цирка" сыграл Игорь Кеблушек, по отцу - словак, по матери - русский. Эта роль стала его первой и последней работой в кино.

"Фильм был невероятно великолепный. Не один раз его смотрел. Не могу сказать, что пересматривал, но когда была мода смотреть телевизор, мы всегда смотрели. Это было очень празднично, это было и очень драматично. Это было музыкально. Это держало. Держало у телевизора", - говорит певец Иракли.

 

Игорь Кеблушек поймал свой звёздный час в буфете Большого театра. Он просто стоял в очереди во время антракта балета "Спартак". Неожиданно к нему подошла женщина. Ею оказалась режиссёр Светлана Дружинина. Она как раз искала актёра на роль Мистера Икс.

"Я посмотрела в зеркало напротив. "Добрый вечер!" Ко мне повернулось удивительное лицо. Знаете, когда говорят: "Взгляд подобен выстрелу пистолета". "Добрый вечер!" - сказал с очаровательным акцентом человек", - вспоминает Дружинина.

Игорь Кеблушек очень удивился, когда Светлана Дружинина предложила сняться в своём фильме, ведь он учился в МГИМО на дипломата. При чём тут кино?

"Я всё-таки советовался и с отцом. Да или нет. Полезно мне будет это в жизни или нет. Мне он тогда сказал свою известную фразу по телефону: "Слушай, Игорь, не каждый, конечно, актёр может быть дипломатом, но каждый дипломат должен быть немножко актёром", - рассказывал Киблушек.

Так Игорь Кеблушек, как настоящий Мистер Икс, начал вести двойную жизнь: днём учился, а по ночам снимался в кино.

"За него спели, озвучили. За него делали трюки в цирке. Он летал, парил, как каскадёр. Он пел... В общем, за Кеблушека сделали всё. Это просто фантастика. И чтобы собрать из всего этого всё, такой образ, такой персонаж - достойнейшего, красивого, такого удивительного - это, конечно, великое мастерство Дружининой, её любовь", - говорит актер Александр Пятков.

Когда "Принцесса цирка" вышла на экраны, поклонницы просто атаковали Кеблушека. Но к такой всесоюзной любви будущий дипломат оказался не готов.

"Было сложно по улицам ходить, это правда. Но, с другой точки зрения, я закончил как раз в том же году институт и уехал домой, в Краков. И здесь никто, конечно, не знал этот фильм, не знал меня", - вспоминал он.

Больше с кино Игорь не связывался. Много лет он проработал дипломатом, как и хотел, а сегодня занимается бизнесом. Шестидесятитрёхлетний Кеблушек женат, воспитывает троих сыновей.

***

Норберт Кухинке

Норберт Кухинке сыграл в фильме Георгия Данелии датского профессора-словиста. А в реальной жизни Кухинке был немецким журналистом. Он работал собственным корреспондентом журнала "Штерн" в Советском Союзе. В одном из телерепортажей, когда он брал интервью у знаменитого авиаконструктора Алексея Туполева, его и заприметил Данелия.

 

"Нужен был типаж очередного какого-то не от мира сего иностранца, который бы не понимал "где это я нахожусь, и почему это всё со мной происходит, почему они без конца пьют, куда-то бегут, чего-то делают, о чём-то говорят". И он совершенно искренне недоумевал и не понимал вообще, что происходит", - рассказывает киновед Примакова.

Кухинке появился на отечественных экранах ещё пару раз в эпизодах. Например, в фильмах "Борис Годунов" и "Настя". Позже он вернулся в Германию, но о России никогда не забывал. Норберт увлекался нашей историей, обожал русскую культуру. Он написал несколько книг о России, содержал доходный дом, оформленный в советской стилистике. А ещё выступил инициатором строительства православного монастыря в небольшом немецком городе Гётшендорф. В 74 года Норберт Кухинке скончался от рака крови.

***

Микеле Плачидо

Кто не знает итальянского актёра Микеле Плачидо? Ах, вам ничего не говорит его имя? А если мы скажем комиссар Каттани? Сразу всем вспомнится смелый полицейский из телесериала "Спрут".

"В то время, во-первых, очень мало фильмов зарубежных было. Не было, по-моему, фильмов, где с мафией боролись. Вообще мафии не было тогда реально. Мафия, "Спрут". Ну и потом, хороший артист. Он симпатичный такой, приятный парень", - вспоминает певец Олег Газманов.

 

Кстати, Плачидо в молодости реально работал в полиции в Риме. А уже потом поступил в Академию драматического искусства. Каттани стал для нас своего рода Джеймсом Бондом. Красавец, герой-любовник и активный борец с бандитами. Правда, в отличие от Бонда, смерть Каттани от рук мафии всё же настигла. Во время этих кадров не сдерживали слёз даже мужчины.

"Мы все рыдали, когда его застрелили в "Спруте". Эта сцена, где он оборачивается, кидает сигарету, и его решетят, как говорится. И, да, мы все страдали", - вспоминает актер Николай Перминов.

Микеля Плачидо страшно полюбили в нашей стране. Режиссёр Владимир Бортко, например, снял его в своём фильме "Афганский излом". В отличие от других героев программы, популярность у Плачидо всё же больше в его родной стране. В Италии он безусловная звезда. Актёр очень много снимается и совершенно в разных ролях. Но для нашего зрителя он навсегда останется благородным комиссаром Каттани.

По материалам программы "10 самых..." на канале "ТВ Центр".

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