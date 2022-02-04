Врач назвал способ выявить рак на ранней стадии

В диспансеризацию включены анализы и тесты

Врач-онколог Игорь Самойленко рассказал в беседе с RT, что ежегодная диспансеризация помогает диагностировать развитие онкологических заболеваний на ранней стадии.

"В диспансеризацию включены анализы и тесты, позволяющие обнаружить те виды опухоли, которые еще не дали никаких симптомов", - уточнил специалист.

По его словам, для женщин наибольшую опасность представляют рак молочной железы и шейки матки, так что следует регулярно посещать гинеколога и сдавать мазок на онкоцитологию.

Кроме того, Самойленко обратил внимание на то, что люди старше пятидесяти лет наиболее подвержены риску развития рака толстой кишки.

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