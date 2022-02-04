ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Польшу прибыла часть дополнительных войск США

11:35
  • пятница
  • 04 февраля 2022

В стране разместят еще 1,7 тысячи американских солдат

В Польше идет подготовка к приему дополнительного американского военного контингента. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
В НАТО заявили о крупнейшем с холодной войны усилении России в Белоруссии

Как написал министр в своем Twitter, в Польшу прибудут основные силы бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Передовая группа уже находится в Польше.

Всего в рамках наращивания военного присутствия США в Восточной Европе в Польшу прибудут 1,7 тысячи солдат.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач назвал решение разместить в стране дополнительный американский контингент грамотным. Варшава одобряет и поддерживает это решение, поскольку это "политический сигнал, который обязательно проанализируют в Москве", заявил чиновник.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты фактически продолжают наращивать напряженность в Европе. Данное решение американских властей — "лучшее доказательство того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться", отметил пресс-секретарь российского лидера.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Военная техника армии США в Польше
Военная техника армии США в Польше
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.