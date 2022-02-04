В Польшу прибыла часть дополнительных войск США

В стране разместят еще 1,7 тысячи американских солдат

В Польше идет подготовка к приему дополнительного американского военного контингента. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Как написал министр в своем Twitter, в Польшу прибудут основные силы бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Передовая группа уже находится в Польше.

Всего в рамках наращивания военного присутствия США в Восточной Европе в Польшу прибудут 1,7 тысячи солдат.

Trwa przygotowanie do przyjęcia sił głównych Brygadowej Grupy Bojowej z 82. Dywizji Powietrznodesantowej ��������. W �������� jest już grupa przygotowawcza. Łącznie w ramach przerzutu przybędzie 1700 żołnierzy. To wyraźny sygnał sojuszniczej solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie. pic.twitter.com/hvXX93kEuH — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 3, 2022

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач назвал решение разместить в стране дополнительный американский контингент грамотным. Варшава одобряет и поддерживает это решение, поскольку это "политический сигнал, который обязательно проанализируют в Москве", заявил чиновник.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты фактически продолжают наращивать напряженность в Европе. Данное решение американских властей — "лучшее доказательство того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться", отметил пресс-секретарь российского лидера.

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