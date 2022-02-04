Лидеры России и Китая подтвердили готовность защищать свои интересы

Москва и Пекин демонстрируют хороший пример развития двусторонних отношений

Взаимоотношения России и Китая являются хорошим примером, оба государства решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов в мире. Об этом заявили лидеры двух государств Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе встречи в пятницу, 4 февраля, в Пекине.

Как отметил президент России, двусторонние отношения развиваются поступательно, в духе дружбы и стратегического партнерства, они приобрели действительно беспрецедентный характер. Глава государства назвал отношения России и Китая примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживать друг друга в развитии.

Владимир Путин поблагодарил своего китайского коллегу за приглашение прибыть в Пекин на Олимпийские игры, а также выразил надежду на достойное выступление спортсменов из России и Китая, сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что Китай и Россия совместными усилиями проводят в жизнь подлинную многосторонность и служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, Россия и Китай сохраняют приверженность устойчивому развитию двусторонних отношений, подчеркнул китайский лидер. Он отметил, что политическое и стратегическое доверие между Пекином и Москвой продолжает укрепляться.

В пятницу, 4 февраля, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и Китая будут носить полноформатный характер. На повестке дня — международная проблематика, основные направления двустороннего сотрудничества. Обсуждаться будут в том числе переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.

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