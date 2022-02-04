ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пушистая альпака прокатилась в московском метро (видео)

11:18
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Вероятно, животное ехало в зоопарк

В метро Москвы заметили южноамериканскую альпаку.

Животное и его хозяйка спустились в подземку, сели в состав и вышли на станции "Краснопресненская". Вероятно, четвероногое ехало в Московский зоопарк.

В вагоне изумленные пассажиры принялись снимать альпаку на камеру. Отмечается, что животное свободно гуляло в проходе, однако потом его привязали, пишет газета "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Альпака
Альпака
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.