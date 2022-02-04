Пушистая альпака прокатилась в московском метро (видео)

Вероятно, животное ехало в зоопарк

В метро Москвы заметили южноамериканскую альпаку.

Животное и его хозяйка спустились в подземку, сели в состав и вышли на станции "Краснопресненская". Вероятно, четвероногое ехало в Московский зоопарк.

В вагоне изумленные пассажиры принялись снимать альпаку на камеру. Отмечается, что животное свободно гуляло в проходе, однако потом его привязали, пишет газета "Известия".

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