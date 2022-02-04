ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России появится государственный рейтинг вузов

11:28
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Вопросом занимается Минобрнауки

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал в программе "Диалог" на канале "Россия-24", что ведомство разработает государственный рейтинг отечественных вузов.
Глава Минобрнауки оценил итоги нового порядка приема в вузы

"Мы уже давно на этот счет размышляем, и такой запрос есть от самих университетов и от бизнеса", - заметил глава Минобрнауки.

Он добавил, что сейчас идет подготовка методологии.

Как уточнил Фальков, критериями станут в том числе скорость трудоустройства выпускников, заработная плата сотрудников, удовлетворенность учащихся.

Такой список, обратил внимание председатель совета директоров "Русагро" Вадим Мошкович, стал бы для вузов сильным мотиватором.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Студенты
Студенты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.