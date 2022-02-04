В России появится государственный рейтинг вузов

Вопросом занимается Минобрнауки

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал в программе "Диалог" на канале "Россия-24", что ведомство разработает государственный рейтинг отечественных вузов.

"Мы уже давно на этот счет размышляем, и такой запрос есть от самих университетов и от бизнеса", - заметил глава Минобрнауки.

Он добавил, что сейчас идет подготовка методологии.

Как уточнил Фальков, критериями станут в том числе скорость трудоустройства выпускников, заработная плата сотрудников, удовлетворенность учащихся.

Такой список, обратил внимание председатель совета директоров "Русагро" Вадим Мошкович, стал бы для вузов сильным мотиватором.

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