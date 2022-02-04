"Спутник V" получил постоянную регистрацию в России

Вакцина прошла все необходимые исследования
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что разработанная в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла все исследования и получила постоянную регистрацию на территории России.
"Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована не на предварительных условиях, [она] прошла полностью все этапы клинических исследований", - цитирует главу Минздрава ТАСС.
Ранее препарат был зарегистрирован "на условиях" после проведения первой и второй фаз клинических испытаний.
"Спутник V" на текущий момент одобрен в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиардов человек. Препарат разработан на основе технологии аденовирусных векторов человека. Во всем мире поставлено более 400 миллионов доз вакцины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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