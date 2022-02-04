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"Спутник V" получил постоянную регистрацию в России

11:31
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Вакцина прошла все необходимые исследования

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что разработанная в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла все исследования и получила постоянную регистрацию на территории России.
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"Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована не на предварительных условиях, [она] прошла полностью все этапы клинических исследований", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Ранее препарат был зарегистрирован "на условиях" после проведения первой и второй фаз клинических испытаний.

"Спутник V" на текущий момент одобрен в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиардов человек. Препарат разработан на основе технологии аденовирусных векторов человека. Во всем мире поставлено более 400 миллионов доз вакцины.

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