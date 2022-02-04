В России с коронавирусом госпитализировали еще 17798 человек

Вылечились 58449 человек

За сутки в России госпитализировано 17798 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксирован 168201 случай заражения. В Москве коронавирусом заболели 25019 человек, из них госпитализированы только 1646.

Выздоровели за сутки 58449 человек. Скончались 682 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 12452765 человек. Умерли 334039 зараженных. Вылечился 10449181 заболевший.

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