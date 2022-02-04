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Число вылечившихся от COVID-19 в Москве превысило 2 миллиона

11:47
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Госпитализированы за сутки 1646 человек

В Москве от коронавируса за минувшие сутки вылечились еще 13805 пациентов, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.
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"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 007 965", - сказано также в сообщении.

За сутки в столице выявили 25019 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 1646 человек, на ИВЛ находятся 570, скончались 79 пациентов.

Как напомнили в оперштабе, в условиях распространения штамма "омикрон" определяющим показателем является число госпитализаций.

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