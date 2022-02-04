В ЛНР рассказали о переброске Украиной тяжелого вооружения к линии соприкосновения

Это запрещено Минскими соглашениями

Вооруженные силы Украины стягивают к линии соприкосновения в Донбассе тяжелое вооружение. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказал официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Как подчеркнул Филипоненко, ВСУ предпринимают действия, запрещенные Минскими соглашениями, сообщает РИА Новости.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассказали, что численность группировки Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе может достичь 150 тысяч человек. Там отметили, что в настоящее время перемещаются еще три бригады ВСУ, готовится четвертая.

Полпред ДНР в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Наталья Никонорова заявила, что Украина уже применила в зоне конфликта западное оружие. В Еленовке электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 мм — это "натовский стандарт", отметила Никонорова.

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