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В России запустили ипотеку на машиноместа и кладовки

12:02
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Ставка - от 10,7%

Банк ВТБ запустил ипотечную программу на машиноместа и кладовки.
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Кредит можно оформить на готовые и строящиеся объекты. Минимальная ставка составляет 10,7%, передает "Интерфакс". Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости недвижимости. Минимальная сумма кредита - 300 тысяч рублей, срок кредита - до 30 лет.

"ВТБ стратегически нацелен на улучшение качества жизни россиян, поэтому мы приняли решение добавить в свою линейку новый продукт", - подчеркнули в банке.

По прогнозам ВТБ, объем сделок в 2022 году может достигнуть 10 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что за минувший год новостройки в России подорожали на треть. Эксперты объясняют ситуацию дешевой льготной ипотекой.

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