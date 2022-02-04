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Россияне с начала года получили почти миллиард рублей туристического кешбэка

12:19
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Пятый этап программы продлится до 12 апреля

Жители России за первые две недели пятого этапа программы туристического кешбэка приобрели туры по внутренним направлениям страны более чем на 5 млрд рублей. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
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Глава ведомства отметила, что россияне очень активно путешествуют по стране и в межсезонье, особенно, когда есть прямая государственная поддержка — это показали первые недели пятого этапа программы туристического кешбэка.

К настоящему времени около 200 тысяч туристов приобрели туры и проживание в отелях. На карточки "Мир" туристам вернулся уже почти 1 млрд рублей.

Действие пятого этапа программы туристического кешбэка запланировано до 12 апреля, однако он может завершиться раньше, если выделенный на весенний период программы бюджет закончится, цитирует Догузову АГН "Москва".

Программа туристического кешбэка дает россиянам возможность вернуть часть стоимости путевок. При этом должен быть соблюден ряд условий. Оплата турпродукта должна быть осуществлена картой "Мир", кешбэк предусмотрен только за поездки по России. Ограничений по минимальной стоимости путевки нет. Продолжительность тура — не менее двух ночей.

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