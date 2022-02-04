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Песков опроверг проблемы с посадкой самолета Путина в Пекине

12:14
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Борт сел штатно

В Кремле прокомментировали якобы возникшие трудности с посадкой самолета президента России Владимира Путина в Пекине.

Посадка прошла штатно, никаких сложностей не возникло, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все хорошо", - заверил представитель Кремля (цитата по РИА Новости)

Ранее в telegram-каналах появилась информация, что самолет Путина немного покачало при заходе на посадку.

Путин прибыл в Китай 4 февраля на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и на открытие зимней Олимпиады в Пекине. Церемония начнется в 15:00 по московскому времени.  

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