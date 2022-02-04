Песков опроверг проблемы с посадкой самолета Путина в Пекине

Борт сел штатно
В Кремле прокомментировали якобы возникшие трудности с посадкой самолета президента России Владимира Путина в Пекине.
Посадка прошла штатно, никаких сложностей не возникло, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Все хорошо", - заверил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).
Ранее в telegram-каналах появилась информация, что самолет Путина немного покачало при заходе на посадку.
Путин прибыл в Китай 4 февраля на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и на открытие зимней Олимпиады в Пекине. Церемония начнется в 15:00 по московскому времени.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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