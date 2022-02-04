В Москве в прошлом году поженились 87 тысяч пар

Самому возрастному жениху было 95

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в 2021 году столичные ЗАГСы зарегистрировали около 87 тысяч браков.

"Это самый большой показатель с 2018 года. Их количество увеличилось на 32% по сравнению с 2020 годом и на 5% по сравнению с 2019-м", - уточнила замглавы города, которую цитирует сайт мэра и правительства столицы.

По словам Раковой, в прошлом году у молодоженов вырос интерес к выездным регистрациям брака.

Свыше 60% браков в 2021-м заключались в выходные, средний возраст молодоженов составил 25 лет. Также стало известно, что самому возрастному жениху было 95, самой возрастной невесте - 91.

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