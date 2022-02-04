Число жертв отравления контрафактным лекарством в Петербурге выросло до семи

Поставщик препарата установлен

В результате отравления контрафактным лекарственным препаратом в "Городском консультативно-диагностическом центре № 1" в Санкт-Петербурге скончались семь человек. Об этом в пятницу. 4 февраля, рассказали в региональном главке Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что компания, поставившая препарат в медцентр, уже установлена. Следствие даст юридическую оценку ее действиям.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей задержана заведующая отделом лучевой диагностики медицинского центра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в медцентре на протяжении длительного времени использовали контрафактный химический препарат для обследования органов желудочно-кишечного тракта. В результате пострадали более 20 пациентов.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Главного врача медцентра Евгения Попова арестовали.

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