Apple полностью исполнила российский "закон о приземлении"

Компания создала представительство в стране
Американская компания Apple исполнила "закон о приземлении", передает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
"Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено", - говорится в сообщении РКН.
Президент России Владимир Путин подписал "закон о приземлении" в прошлом году. Документ обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек создать в стране представительства.
Ранее на сайте РКН личные кабинеты зарегистрировали Twitter, Viber и Likee.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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