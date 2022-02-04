Apple полностью исполнила российский "закон о приземлении"

Компания создала представительство в стране

Американская компания Apple исполнила "закон о приземлении", передает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

"Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено", - говорится в сообщении РКН.

Президент России Владимир Путин подписал "закон о приземлении" в прошлом году. Документ обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек создать в стране представительства.

Ранее на сайте РКН личные кабинеты зарегистрировали Twitter, Viber и Likee.

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