Москва призвала Джонсона перестать распространять фейки

Запад запугивает общественность

В МИД России порекомендовали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону перестать запугивать общественность рассказами "о российской агрессии и вторжении на Украину".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что страны Запада - вопреки здравому смыслу - продолжают раскручивать миф о подготовке нападения России на Украину, передает "Интерфакс".

"Перестаньте всех запугивать, перестаньте распространять фейки и угрозы", - отметила российский дипломат.

Ранее Джонсон заявил, что в случае вторжения на Украину санкции против России вступят в силу автоматически, без каких-либо дискуссий.

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