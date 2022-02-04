"Нас научили отвечать": МИД предостерег Великобританию от санкций

Россия готова принять ответные меры

В случае предпринятия властями Великобритании санкционных мер в отношении России Москва готова ответить. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не стала исключать возможность введения санкций против российских СМИ. Если будут предприниматься меры в отношении российских средств массовой информации, Москва может ввести ответные меры, поскольку "нас научили отвечать".

Представитель российского МИД предупредила, что санкции со стороны Лондона дадут России "основания для адресной ответной реакции", сообщает РИА Новости.

Ранее появились сообщения, что власти Великобритании представят пакет санкций против России. Ограничения затронут активы российских энергетических компаний. Кроме того, объектом санкций могут стать "российские олигархи" и их средства, находящиеся в Великобритании.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал угрозу новых антироссийских санкций со стороны Великобритании. Он напомнил, что огромные активы в Российской Федерации имеет компания BP, о чем Лондону стоит задуматься.

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