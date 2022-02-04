В России в пандемию снизилась смертность от рака

Минздрав назвал это великолепным достижением всех онкологов страны

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил в пятницу, что за период пандемии в России на 6% снизились показатели смертности от злокачественных новообразований.

"Для данной категории с очень агрессивными заболеваниями это просто колоссальный результат и великолепное достижение всех онкологов страны", - отметил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Как уточнил Мурашко, за последние два года число пациентов с выявленным раком на первой и второй стадиях возросло больше чем на 2%. Вместе с тем количество пациентов, которые прошли лучевую терапию, за год увеличилось на 5,5%.

"Нужно помнить, что за профилактическими мероприятиями необходимо обращаться, когда напряженность пандемии спадает", - добавил министр.

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