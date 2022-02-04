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Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского

13:25
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Российский лидер готов к конструктивному разговору

Президент России Владимир Путин готов встретиться с кем угодно, лишь бы это было ради полезного дела.
Анкара отказалась пересмотреть соглашения о поставках оружия Киеву

Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории Турции.

"Никто не отвергает это, президент говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет", - сказал он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары принять встречу лидеров России и Украины. Он подчеркнул, что турецкие власти готовы помочь снять напряженность между Москвой и Киевом.

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