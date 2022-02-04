В Госдуме предложили подумать над введением налога на криптовалюту

Депутат назвал возможные размеры ставок

В России следует обдумать введения налога на криптовалюту. С таким предложением в пятницу, 4 февраля, выступил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев ("Единая Россия").

Депутат заявил, что если приравнять к ценным валютам криптовалюту, "когда эта намайненная криптовалюта переходит в статус ценной бумаги, за которую надо заплатить налог на доходы".

Гутенев предположил, что размер налога не должен быть меньше, чем 15% подоходного налога, а за сам майнинг налог не должен быть меньше, чем налог в 6% по "упрощенке", сообщает АГН "Москва".

Центробанк и Министерство финансов разошлись во мнениях относительно правового статуса рынка криптовалют в России. ЦБ выступил за запрет на выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В Минфине предлагают осуществлять операции с такими активами через банки, провести идентификацию владельцев криптокошельков, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

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