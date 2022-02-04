Кремль подтвердил визиты Макрона и Шольца в Москву

Лидеры Франции и Германии посетят Россию в феврале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в беседе с журналистами, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проведут встречу в Москве.

Переговоры состоятся 7 февраля.

Кроме того, готовится визит в российскую столицу канцлера Германии Олафа Шольца.

"15-го [февраля] будет визит господина Шольца в Москву", - уточнил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что это будут "субстантивные двусторонние переговоры". По их итогам лидеры проведут пресс-конференцию.

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