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"Партнерская и союзническая": Песков дал оценку встрече Путина и Си Цзиньпина

13:31
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Акцент был сделан на двусторонней повестке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоявшихся в Пекине переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Песков опроверг проблемы с посадкой самолета Путина в Пекине

"Это была очень теплая, конструктивная, партнерская и союзническая встреча, очень субстантивная одновременно", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

По словам Пескова, акцент был сделан на двусторонней повестке. Затрагивали лидеры и международную проблематику.

Отдельно Си Цзиньпин поблагодарил Путина за полную поддержку принципа "одного Китая".

Также пресс-секретарь сообщил, что лидеры России и КНР обсудили гарантии безопасности за рабочим обедом.

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