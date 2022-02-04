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Генсек НАТО Столтенберг нашел себе новую работу

13:57
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Но сначала должен истечь его мандат в альянсе

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга назначили главой норвежского Центробанка. Такое решение приняло правительство страны, передает РИА "Новости".
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"Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Столтенберг вступит в должность с установленной Министерством финансов даты. В ведомстве посчитали генсека НАТО наиболее квалифицированным кандидатом для должности.

Ранее сам Столтенберг заявлял, что сможет приступить к работе в ЦБ, когда истечет его мандат в НАТО.

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