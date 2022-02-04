Генсек НАТО Столтенберг нашел себе новую работу

Но сначала должен истечь его мандат в альянсе

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга назначили главой норвежского Центробанка. Такое решение приняло правительство страны, передает РИА "Новости".

"Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Столтенберг вступит в должность с установленной Министерством финансов даты. В ведомстве посчитали генсека НАТО наиболее квалифицированным кандидатом для должности.

Ранее сам Столтенберг заявлял, что сможет приступить к работе в ЦБ, когда истечет его мандат в НАТО.

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