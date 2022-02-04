Журналистов московского корпункта Deutsche Welle попросили сдать аккредитации
МИД России призвал журналистов московского корреспондентского пункта немецкого телеканала Deutsche Welle сдать свои аккредитации.
Процедуру нужно завершить в течение пятницы, передает РИА Новости.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сдача аккредитаций не означает, что журналисты должны покинуть Россию.
Москва в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии распорядилась закрыть корреспондентский пункт Deutsche Welle в России. Как сообщили в российском МИД, канал могут подвергнуть процедуре рассмотрения о признании его иностранным агентом.
Накануне журналистам DW запретили приходить в Государственную думу. Решение принято по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram