Журналистов московского корпункта Deutsche Welle попросили сдать аккредитации

МИД России призвал журналистов московского корреспондентского пункта немецкого телеканала Deutsche Welle сдать свои аккредитации.

Процедуру нужно завершить в течение пятницы, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сдача аккредитаций не означает, что журналисты должны покинуть Россию.

Москва в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии распорядилась закрыть корреспондентский пункт Deutsche Welle в России. Как сообщили в российском МИД, канал могут подвергнуть процедуре рассмотрения о признании его иностранным агентом.

Накануне журналистам DW запретили приходить в Государственную думу. Решение принято по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

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