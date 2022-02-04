Обвиняемый в терактах в московском метро в 2010 году получил пожизненный срок

Суд огласил приговор

Второй западный военный окружной суд приговорил к пожизненному сроку Магомеда Нурова по уголовному делу о терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро в 2010 году.

Отбывать наказание Нурову предстоит в колонии особого режима.

Прокурор запрашивал для подсудимого наказание в виде пожизненного лишения свободы и штрафа в 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

29 марта 2010 года с разницей в 43 минуты прогремели два взрыва вагонах метро на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры". Бомбы привели в действие две террористки-смертницы в утренний час пик. Погибли 39 человек, еще более 100 получили ранения.

По данным следствия, Нуров при подготовке терактов выполнял роль связного и водителя для других соучастников преступления.

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