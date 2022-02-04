МИД России назвал цель создания союза Украины, Польши и Великобритании

В ведомстве считают, что это провокация

Создание трехстороннего союза Украины, Польши и Великобритани является провокацией. Об этом в пятницу. 4 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что власти создают новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией. При этом глава государства не рскрыл подробности такого формата. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что власти Украины активно работают над союзом с Польшей и Великобританией.

По словам Захаровой, любые альянсы против кого-то обречены, потому что "есть логика, потому что есть исторический опыт". Представитель российского МИД выразила убежденность в том, что "как бы они ни фантазировали на эти цели, истинность их цели очевидна — провокация", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Польшу прибудут основные силы бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Передовая группа уже находится в Польше. Всего в рамках наращивания военного присутствия США в Восточной Европе в Польшу прибудут 1,7 тысячи солдат.

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