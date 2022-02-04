Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили против попыток "размыть" ООН

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл темы встречи лидеров в Пекине

Полчаса остаётся до торжественной церемонии открытия Зимней Олимпиады в Пекине. Нашу страну представляют более двухсот спортсменов. Которые имеют все шансы собрать больше наград, чем на предыдущих Играх в Корее. А главной политической новостью дня стали переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Президент России прибыл в Китай утром. Лидеры согласовали позиции по всему спектру двусторонних и международных отношений, подписали ряд важнейших документов.

Из пекинского аэропорта Путин сразу же поехал на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. За два последних пандемийных года это их первая личная встреча. Впрочем, отсутствие прямых контактов никак ни сказалось на развитии двусторонних отношений, которые в последние годы находятся на беспрецедентно высоком уровне.

"Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются, действительно, поступательно, в духе дружбы, стратегического партнёрства. Они приобрели действительно беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии", - заявил Путин.

Эта взаимная поддержка сейчас необходима обеим странам, учитывая то давление, которое на них оказывают Вашингтон и его союзники. И Россия, и Китай находятся под санкциями, цель которых - сдержать развитие этих государств, не желающих подчиняться Вашингтону. Там, по всей видимости, еще так и не поняли, что мир давно уже не однополярный, а их влияние не безгранично. Как подчеркнул председатель КНР, наши страны активно участвуют в реформировании системы глобального управления. И будут впредь прилагать все усилия для развития китайско-российских отношений в новый исторический период.

Его наступление подтверждает и тот документ, который лидеры приняли по итогам этих переговоров. Речь идет о совместном заявлении, исходя из которого страны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав. Не приемлют решения международных проблем через обходные схемы, травлю и односторонние санкции. А также призывают не навязывать другим государствам свои стандарты, прикрываясь демократией.

"Президент России изложил ещё раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте. Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе, подчеркнул, что она является подтверждением справедливых чаяний российского государства и российского народа. Условились тесно координировать наши действия на международной арене, в том числе противодействовать попыткам размыть ООН, размыть основы универсального международного права и стараться создавать некие "клубы по интересам", которые будут только создавать разделительные линии в международных делах", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Помимо этого, по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина подписан внушительный пакет экономический соглашений между Россией и Китаем.

"К нашей сегодняшней встрече наши нефтяники подготовили хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику. И в газовой отрасли тоже сделали ещё один шаг вперёд – имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 миллиардов кубических метров в год. Повторю ещё раз, в высокотехнологичных сферах мы двигаемся вперёд", - указал Путин.

Того же лидеры двух стран пожелали и своим спортсменами. В Китае сегодня стартует зимняя Олимпиада, церемонию открытия которой Владимир Путин тоже посетит.

"Прежде всего хотел поблагодарить за приглашение на открытие Олимпийских игр. Мы знаем не понаслышке, что это огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали её блестяще, как всегда, это у вас происходит при подготовке таких крупных мероприятий. Наши посещения во время открытия Олимпиад стали в известной степени стали традицией", - сказала Путин.

От России в Играх примут участие 212 спортсменов. Нашу сборную, которая по-прежнему лишена флага и гимна, считают фаворитом в фигурном катании и мужском хоккейном турнире. После первого дня соревнований уже есть и первые победы. Российская женская хоккейная сборная обыграла Швейцарию 5:2. Наши фигуристы после короткой программы пока вторые в командном турнире. Всего же на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей. Как и в Токио, у каждой сборной будет по два знаменосца. Флаг Олимпийского комитета России понесут хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

"Передаю олимпийский привет! Болейте, переживайте, поддерживайте нас! Ваше внимание и поддержка нам очень важны!" – заявила Ольга Фаткулина, российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров.

Китай к этой Олимпиаде готовился почти 7 лет и намерен сделать всё, чтобы праздник спорта получился ярким и запомнился всем - и спортсменам, и болельщикам, - несмотря на строжайшие антиковидные ограничения.

Александр Панюшкин, Александра Сергамасова, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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