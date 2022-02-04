Собянин осмотрел строящийся скоропомощной комплекс в ГКБ № 15

За последнее время выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения

Количество новых случаев коронавируса в Москве каждый день велико, однако резкий рост прекратился. В городе для лечения пациентов с COVID-19 развёрнуто в стационарах почти 16 тысяч коек. Об этом в пятницу заявил Сергей Собянин во время посещения 15-й городской клинической больницы имени Филатова. В клинике три корпуса и роддом, который работает с инфицированными пациентками. Кроме того, на базе стационара сейчас возводят центр скорой помощи.

Оборудование готово к работе в любую минуту, а на койках уже даже есть постельное бельё. Резервный модульный корпус Филатовской больницы может принять 81 пациента, с разным течением коронавируса. 24 места здесь – для тяжёлых случаев.

В палате интенсивного наблюдения всё готово к работе. Это круглосуточный пост медицинской сестры. Здесь также есть аппараты ИВЛ – сразу с функцией высокопоточного оксигенатора, и у каждого пациента – прикроватные мониторы, которые фиксируют все ключевые показатели организма. И получается, что человек находится под всесторонним круглосуточным наблюдением.

За текущую неделю, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, ежедневный прирост заболевших остаётся высоким – по 25-26 тысяч за сутки, количество госпитализаций доходит до 1600. Нагрузка на амбулаторное звено растёт. Поэтому лишних мощностей и рук быть не может.

"Есть обычные палаты, в которых находятся пациенты. Там также есть у каждой кровати кислородная точка, то есть кислородом здесь оснащены все 100% койко-мест. В смену работает 6-7 сестёр, 4 врача и 2-3 человека младшего медицинского персонала", - рассказала заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом ГКБ №15 им. Филатова Олеся Таньшина.

Сейчас в московских стационарах развёрнуто почти 16 тысяч коек, свободных из них – примерно треть. Филатовская больница одной из первых в столице начала принимать два года назад больных ковид-19, и стала короновирусным стационаром. Всё это время было организовано лечение беременных женщин и приём родов – в пандемию здесь родилось почти 2000 детей.

"Помимо родовспоможения, есть ещё и целая программа помощи беременным женщинам, которые заболели ковидом – это моноклональные тела, которые сделали обязательной программой в городе", - сообщил Собянин.

Другая городская программа – строительство скоропомощных корпусов. Это позволит повысить оперативность оказания неотложной помощи. Сейчас они возводятся на базе 5 городских стационаров: в НИИ им. Склифосовского – в центре, на юге – в ГКБ им. Буянова, на севере – в ГКБ им. Вересаева, на востоке – в Филатовской больнице. Больницы, в которых будут построены скоропомощные корпуса, выбраны таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы.

"Уровень будет лучше любых европейских, честно говоря, медицинских учреждений. Первый этаж – это куда будет приезжать скорая помощь. На первом этаже будут располагаться компьютер-томограф, МРТ, рентген, противошоковое на 11 коек", - рассказал главный врач ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко.

Всего этажей будет четыре. Здесь расположатся разнопрофильные операционные. По сути, больница в миниатюре, только для экстренных случаев. В каждой из больниц имеются или скоро будут построены вертолётные площадки. Всё это задел на те времена, когда медицина не будет постоянно оглядываться на коронавирусную статистику.

"Основная, конечно, такая, экстремальная нагрузка на амбулаторное звено, потому что, в основном, болеют легко. Относительно легко, по крайней мере, в амбулаторном звене их можно пролечить. Но так как само количество заболевших большое, даже этот небольшой процент тяжёлых больных даёт абсолютные цифры большие", - отметил Собянин.

Пандемия и риски, с ней связанные, закончатся, а качественная современная медицинская помощь останется. Поэтому её модернизация не останавливается ни при каких условиях.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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