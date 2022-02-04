Альпака в метро: животное в подземку пропустила сотрудница службы безопасности

Альпака произвел фурор

Накануне в метро заметили необычного пассажира - альпака. Он свободно прохаживался сначала по вагонам, потом по платформе. И произвёл настоящий фурор. Ещё бы: такое милое животное просто нельзя пропустить. Очевидно, на это и рассчитывала его хозяйка. Как зверь прошёл в столичную подземку и насколько эта ситуация была опасна?

"Московский зоопарк на удалёнке", "Кто оштрафует такую сладкую булочку за отсутствие маски?", "Кто же это: лама или альпака" - комментарии интернет-пользователей к видео, которое быстро разлетелось по соцсетям. В бесконечной перспективе поезда "Москва 2020" эффектный пушистый зверь вальяжно прогуливается в одиночестве, лишь изредка обращая внимание на пассажиров. А вот уже альпака на привязи, в сопровождении двух женщин, на платформе станции "Краснопресненская". Сегодня Гриша - так зовут животное, его пушистые соседи и хозяйка Анна проснулись знаменитыми!

"Это животные абсолютно приспособлены. Они привыкают, адаптируются с полугода. Никакого вреда они не могут нанести в принципе, ну, конечно, на 100% гарантировать мы этого не можем, потому, что животные есть животные", - говорит хозяйка Гриши Анна Кранц.

"Шалость удалась!" - показательная прогулка, не скрывает женщина, была пиар-ходом. У нее своя праздничная компания: цирк и вызвать того же Гришу на торжество можно за 15 тысяч рублей. Зверь ухожен, содержится в нормальных условиях, есть все документы и прививки. Только вот для любого, даже самого социализированного Гриши, метрополитен с громкими звуками и большим количеством пассажиров - стресс.

Признают это и в руководстве столичной подземки, отвечая, пожалуй, на самый главный вопрос: как альпака вообще пустили в метро? Согласно правилам, без клеток можно перевозить только кошек мелких пород и любых собак, но обязательно в намордниках. А ради Гриши на "Белорусской", где предположительно он хозяйкой и вошел в метро, даже эскалатор остановили.

"Сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро, хотя правила запрещают это делать. Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя — если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов. Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно", - заявили в столичном Дептрансе.

Да и Гриша с сородичами на деле оказались весьма своенравными. Видимо, им так понравилось гулять, что прямо во время интервью с хозяйкой сбежали через открытые ворота. Ловить пришлось около получаса, причём, всей съемочной группой.

Подмосковные магистрали, конечно, не столичный метрополитен, но звери свою порцию внимания и стресса получили. Хозяйке же в очередной раз достались упрёки, на этот раз от автомобилистов.

Матвей Шестаков, Наталья Тарасова, Тимофей Проймин, "ТВ Центр".

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