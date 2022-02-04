Куда пойти и что посмотреть в эти выходные в Москве

Развлечения будут на любой вкус

В эти выходные горожане смогут окунуться в прекрасный мир живописи и музыки. Выставки, концерты, спектакли - можно раствориться в гармонии, найти точку опоры, ну и наконец посмотреть на самого себя с другого ракурса.

Липовая аллея в парке Малевича укутана пушистыми сугробами. Говорят, её посадили еще в царские времена для прогулок очень важных гостей. Так что гигантская красная дорожка на снегу здесь вполне уместна. Автор инсталляции назвал её лаконично: "Никуда".

Художник Алексей Лука свою "Точку опоры" из деревянных элементов сделал естественной частью леса. Рядом с ней тихо и спокойно. Чего не скажешь о проекте группы "Художественное уединение". Первые зрители бурно обсуждают самые большие в мире портреты деревьев.

Парк Малевича смело претендует на звание самого вдохновляющего. Одни зеркальные арки чего стоят. В них можно раствориться и увидеть себя с нового ракурса.

Продолжить тему готов Винзавод. Смело, доходчиво, актуально: участники второго сезона конкурса "Твой взгляд" представляют свои лучшие работы на выставке проектов социальной рекламы.

"Это позволяет как раз ребятам, молодым студентам, высказываться на социально значимые темы. И не только просто думать о них, размышлять. Но и в том числе предлагать свои решения", - говорит руководитель проекта Майя Свистухина.

Темы важные - от экологии и защиты животных до безопасности на дороге.

"Мой проект называется "Твой ремень безопасности". И в целом я просто одушевила этот предмет. Мне кажется, если привнести в какие-то вещи немножко заботы, любви и ласки, то люди начнут задумываться", - говорит участница конкурса Кристина Ковальчук.

Ключевое слово – любовь. К жизни. Именно ей будет посвящено самое волнующее музыкальное событие недели. Что общего между дудуком, лирой и Николаем Рерихом? Удивительное чувство гармонии и умиротворения. Да еще и в таких стенах. В старинном соборе - дуэт удивительных инструментов. Проникающий в сердце армянский дудук заговорил с колёсной лирой. Оба - древние, мощные, предпочитающие звучать соло. Благодаря талантливым музыкантам - Андрею Виноградову и Арутюну Хачатряну - они впервые нашли общий язык. Этот дуэт дополнят работы Рериха, их будут транслировать на большом экране. Выбрали гималайский период.

"Это вообще – атмосферный концерт. То есть люди уходят в совершенно другом состоянии", - рассказывает художественный руководитель фонда "Бельканто" Татьяна Ланская.

Куда бы ни привели дороги выходного дня , важно запомнить это душевное состояние. И не отпускать.

Ольга Стрельцова, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

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