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Архив писателя Эдуарда Лимонова продали на аукционе

14:26
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Стартовая цена всех лотов изначально оценивалась в 1,5 миллиона рублей

Как сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд", на торгах был продан архив писателя Эдуарда Лимонова. Общая сумма составила более 10 миллионов рублей.
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"Результаты превзошли все ожидания. В ходе торгов было продано 95% лотов, и результаты продаж превысили эстимейты примерно в семь раз", - рассказал генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров (цитата по ТАСС).

Уточняется, что на аукцион были выставлены в том числе рукописи, письма, автографы и фотографии. Стартовая цена всех лотов изначально оценивалась в 1,5 миллиона.

По самым высоким ценам были проданы написанные в 70-х годах прошлого столетия два рукописных сборника Лимонова - 950 и 750 тысяч рублей.

Лимонов умер в марте 2020 года в возрасте 77 лет. Его последняя книга "Старик путешествует" была выпущена онлайн.

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