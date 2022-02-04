Собянин рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр осмотрел коронавирусный стационар ГКБ номер 15 имени О.М. Филатова

В Москве стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, такого роста показателя, как на прошлой неделе, нет. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник осмотрел коронавирусный стационар ГКБ номер 15 имени О.М. Филатова, а также строящийся при больнице новый скоропомощной комплекс. В ходе визита Собянин рассказал, что ежедневно в городе диагностируют 25-26 тысяч новых случаев.

Количество госпитализаций достигло 1,6 тысячи человек в сутки с небольшим увеличением. Пациентов с коронавирусом принимают свыше 20 больниц. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 15,8 тысячи коек в городских, федеральных и частных стационарах.

Собянин предположил, что с учетом давления предыдущих недель нагрузка на стационары, скорее всего, продолжит расти. Поэтому в столице запускают резервные мощности, чтобы они были готовы принять пациентов. Мэр Москвы предположил, что на этой неделе больные поступят и в корпуса больницы имени Филатова.

Градоначальник выразил надежду, что специалисты лечебного учреждения справятся, а также отметил, что у больницы огромный опыт, это один из самых крупных стационаров в городе, сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил работников поликлиник за работу с пациентами с ОРВИ и коронавирусом. Мэр принял решение выделить 1,5 млрд рублей поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов.

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