ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

14:40
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Мэр осмотрел коронавирусный стационар ГКБ номер 15 имени О.М. Филатова

В Москве стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, такого роста показателя, как на прошлой неделе, нет. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Число вылечившихся от COVID-19 в Москве превысило 2 миллиона

Градоначальник осмотрел коронавирусный стационар ГКБ номер 15 имени О.М. Филатова, а также строящийся при больнице новый скоропомощной комплекс. В ходе визита Собянин рассказал, что ежедневно в городе диагностируют 25-26 тысяч новых случаев.

Количество госпитализаций достигло 1,6 тысячи человек в сутки с небольшим увеличением. Пациентов с коронавирусом принимают свыше 20 больниц. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 15,8 тысячи коек в городских, федеральных и частных стационарах.

Собянин предположил, что с учетом давления предыдущих недель нагрузка на стационары, скорее всего, продолжит расти. Поэтому в столице запускают резервные мощности, чтобы они были готовы принять пациентов. Мэр Москвы предположил, что на этой неделе больные поступят и в корпуса больницы имени Филатова.

Градоначальник выразил надежду, что специалисты лечебного учреждения справятся, а также отметил, что у больницы огромный опыт, это один из самых крупных стационаров в городе, сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил работников поликлиник за работу с пациентами с ОРВИ и коронавирусом. Мэр принял решение выделить 1,5 млрд рублей поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сергей Собянин посетил больницу
Сергей Собянин посетил больницу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.